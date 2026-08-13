KP.RU: больше половины россиян считают, что современная молодежь слишком зациклена на гаджетах

По результатам исследования, 51% респондентов считают, что молодежь слишком зациклена на гаджетах. Они отмечают, что молодые люди не замечают происходящего вокруг и живут, уткнувшись в компьютеры и смартфоны.

Кроме того, 47% россиян считают молодежь инфантильной: молодые люди долго живут с родителями, не хотят заводить семью и детей, а некоторые даже не могут удержаться на работе.

Есть и те, кто отзывается о молодежи более позитивно. 15% опрошенных считают молодежь самостоятельной, умной и образованной. Они отмечают, что молодые люди быстро осваивают новые технологии и профессии, не боятся перемен и быстро учатся.

Еще 10% опрошенных называют молодых людей добрыми, отзывчивыми и эмпатичными. Россияне отмечают, что сейчас молодые люди даже более мягкие и приятные в общении, чем люди постарше.

5% респондентов считают молодежь трудолюбивой. А оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Многие отметили, что новое поколение весьма неоднородно: есть и очень приятные ребята, а есть совсем невоспитанные.