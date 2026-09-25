KP.RU: больше половины россиян пожаловались на усталость от гаджетов

Больше половины жителей России (51%) регулярно ощущают усталость и физический дискомфорт из-за использования электронных устройств к концу дня. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU .

Среди неприятных последствий респонденты выделили напряжение и слезоточивость глаз, боли в спине и шее, звон в ушах, головную боль, а также сложности с концентрацией внимания. Некоторые опрошенные отметили, что стараются не обращать внимания на ухудшение самочувствия, поскольку польза и удобство устройств перевешивают минусы.

В то же время 46% участников исследования заявили, что не сталкиваются с негативными эффектами: одни мало пользуются техникой, а у других частое взаимодействие с гаджетами не влияет на состояние здоровья. Еще 3% выбрали вариант ответа «другое».