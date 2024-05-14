KP.RU: больше половины россиян плохо перенесли магнитную бурю | 360°

Общество 14 мая 2024, 13:38 KP.RU: больше половины россиян плохо перенесли магнитную бурю

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На прошлой неделе Землю накрыла самая мощная за последние 20 лет магнитная буря, и большинство россиян ощутило ее влияние. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на собственный опрос.

Так, 33% опрошенных заявили, что чувствовали себя просто ужасно. Еще 30% респондентов — отделались легким недомоганием.

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Кроме того, 24% россия чувствовали себя хорошо, не испытывали никаких неприятных ощущений. Наконец, еще 12% — даже не знали, что магнитная буря была.

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