Болше половины россиян, а именно 55% опрошенных, признались, что очень любят шоппинг. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на собственный опрос.

Еще 44% респондентов признались, что для них поход за покупками — это наказание, а не радость. Среди тех, кто все-таки любит шопинг, большинство предпочитают делать покупки на маркетплейсах. Таких оказалось 24% среди опрошенных.

Еще 15% — приверженцы торговых центров, где можно погулять по разным магазинам. Наконец, 14% все равно, где именно покупать, главное, чтобы была акция или скидка.