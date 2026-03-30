KP.RU: более половины россиян страдают от курения соседей в подъездах

Половина опрошенных россиян столкнулась с проблемой курения соседей в общественных пространствах. Согласно результатам опроса сайта KP.RU , 58% респондентов пожаловались на неприятный запах табачного дыма в подъездах и лестничных клетках.

Люди недовольны не только запахом, но и потенциальной опасностью, которую несет курение в общественных местах.

«Мало того, что это мерзко, дышишь дымом, пока домой идешь, так еще и опасно: не дай бог в мусоропровод закинет кто непотушенный окурок и случится пожар», — пожаловалась участница опроса.

При этом 38% опрошенных отметили, что их соседям курение в подъезде не свойственно, хотя некоторым из них пришлось приложить усилия, чтобы добиться соблюдения своих прав.

«Я своих соседей отучила курить на площадке возле квартир! Да и вообще в подъезде. Вызвала участкового, и он все решил, обошлись без суда», — делится опытом участница исследования.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в нем приняли 1,5 тысячи человек.