KP.RU: более половины опрошенных россиян выступили за оборудованные курилки в поездах

Значительная часть россиян поддерживает идею создания специальных мест для курения в поездах. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Согласно результатам исследования, 53% опрошенных считают необходимым оборудовать специальные помещения для курения в вагонах поездов. Это позволит сделать путешествия более комфортными как для курильщиков, так и для некурящих пассажиров.

А вот 36% респондентов полагают, что в дополнительных мерах нет необходимости. По их мнению, курильщики могут потерпеть и воспользоваться длительными остановками для перекура. Еще 9% предложили идею выпускать курильщиков на всех остановках, даже коротких, чтобы избежать конфликтных ситуаций.