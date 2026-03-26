KP.RU: более 80% опрошенных россиян не готовы платить за красивый номер на авто

Правительство разрешило официально покупать красивые автомобильные номера с уникальным сочетанием букв и цифр. Как к такому приобретению относятся россияне, выяснил сайт KP.RU .

Только 16% участников выразили готовность платить за государственный знак. По их мнению, это украшает автомобиль и делает его более запоминающимся.

Большинство опрошенных (82%) заявили, что не видят смысла в покупке красивого номера и не готовы за него платить. Некоторые опасаются, что из-за такого номера могут возникнуть проблемы на дороге.

Оставшиеся 2% опрошенных выбрали вариант «другое».