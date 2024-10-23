kp.ru: более 70% россиян оставляют автомобили на парковках возле дома

Инициатива о сокращении количества парковок возле жилых домов вызвала бурную реакцию у россиян. Где сейчас автомобилисты оставляют свои машины, выяснил сайт kp.ru.
По данным опроса, 72% респондентов паркуются на придомовой территории, 11% имеют для этих целей собственный гараж. Уже сейчас 6% россиян вынуждены бросать автомобили в хаотичных местах из-за нехватки парковок у работы или дома.
Всего 5% опрошенных пользуются платными стоянками, 3% ставят машины на подземный паркинг. Оставшиеся 3% остановились на варианте «другое». Большинство граждан назвали проект о сокращении парковок антиобщественной инициативой. В исследовании участвовали 5,3 тысячи человек.
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