KP.RU: более 70% опрошенных россиян не верят в высадку американцев на Луну в 1969 году

Миссия «Артемида II» стартовала в ночь на 2 апреля, и впервые за полвека американцы отправили экипаж к Луне. Несмотря на это, вопрос о достоверности высадки на спутник Земли в 1969 году до сих пор вызывает сомнения у части населения. Сайт KP.RU провел соответствующий опрос.

Так, 72% респондентов не верят в высадку американцев на Луну. Они считают, что доказательства были подделаны, а лунный грунт мог быть получен иным способом.

При этом 27% опрошенных заявили, что верят в высадку американцев на Луну и считают глупым оспаривать доказанный факт. Оставшийся 1% затруднились ответить на вопрос.