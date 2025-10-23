KP.RU: более 60% опрошенных россиян высказались за установку камер в школьных классах

Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, какие варианты снижения риска конфликтов между школьниками и учителями выбирают россияне.

Согласно результатам исследования, 65% респондентов поддержали установку видеокамер в школьных классах. На их взгляд, запись уроков позволит пресекать хамство и издевательства над педагогами.

Еще 25% выступили за возвращение оценок по поведению. Некоторые предложили учитывать такие отметки при допуске к ЕГЭ. Кроме того, 4% участников опроса выступили за обязательное посещение психолога. Оставшиеся 6% проголосовали за вариант «Другое».