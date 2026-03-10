KP.RU: более 60% опрошенных россиян считают нужным помочь вернуться всем «застрявшим» из-за атак Ирана

Многие российские туристы оказались заблокированы за границей после нападений на Объединенные Арабские Эмираты. Большинство опрошенных россиян высказались за срочную помощь своим согражданам, сообщил сайт KP.RU .

Согласно результатам исследования, 61% респондентов убеждены, что даже финансово обеспеченным гражданам должна оказываться поддержка государством, поскольку ситуация возникла вне зависимости от желания самих людей.

Однако около трети опрошенных (35%) уверены, что спасательные мероприятия нужны лишь тем, кто находится непосредственно в зоне конфликта, остальным же предлагается искать альтернативные пути эвакуации собственными силами, несмотря на возможные дополнительные расходы.