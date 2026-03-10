KP.RU: более 60% опрошенных россиян считают нужным помочь вернуться всем «застрявшим» из-за атак Ирана
Многие российские туристы оказались заблокированы за границей после нападений на Объединенные Арабские Эмираты. Большинство опрошенных россиян высказались за срочную помощь своим согражданам, сообщил сайт KP.RU.
Согласно результатам исследования, 61% респондентов убеждены, что даже финансово обеспеченным гражданам должна оказываться поддержка государством, поскольку ситуация возникла вне зависимости от желания самих людей.
Однако около трети опрошенных (35%) уверены, что спасательные мероприятия нужны лишь тем, кто находится непосредственно в зоне конфликта, остальным же предлагается искать альтернативные пути эвакуации собственными силами, несмотря на возможные дополнительные расходы.