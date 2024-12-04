KP.RU: более 60% опрошенных россиян не оставляют курьерам чаевые

Многие сервисы предлагают пользователям перечислять курьерам поощрение прямо в приложении. Как много россиян оставляют доставщикам чаевые, выяснил сайт KP.RU .

Лишь 8% респондентов заявили, что передают таким сотрудникам денежную благодарность в любых обстоятельствах. Еще 13% — если курьер вежливый, 9% — если груз тяжелый.

«Всегда оставляю чаевые автокурьерам, потому что из оплаченной суммы чистыми у них остается не более 50%. А содержание машины и бензин сейчас ой как недешево стоят», — заявил один из опрошенных.

А вот 64% участников признались, что никогда не дают доставщикам деньги. По мнению указанных респондентов, данные работники имеют полную зарплату, за которую должны выполнять свои функции.