KP.RU: более 50% опрошенных россиян заявили, что подают нуждающимся на улице

Сайт KP.RU выяснил, как много россиян помогают нуждающимся на улице. Участниками соответствующего исследования стали 5,5 тысячи человек.

Так, 49% опрошенных подают деньги только при определенных условиях. Им важно понимать, что человек действительно оказался в трудной ситуации. Кроме того, 5% респондентов всегда помогают нуждающимся.

«Я подаю всем. Бог разберет, кто из них жулик. А я не Бог», — отметил один из участников.

А вот 44% заявили, что отказывают в материальной поддержке уличным попрошайкам. По мнению указанных респондентов, такой способ заработка выбирают мошенники и лентяи. Оставшиеся 2% отметили вариант «Другое».