KP.RU: более 50% опрошенных россиян поддержали идею о запрете цирковых номеров с животными
Депутаты Госдумы планируют обсудить инициативу о запрете выступлений с участием животных в цирках. Как к идее относятся россияне, выяснил сайт KP.RU.
Участниками опроса стали 8,6 тысячи человек. Так, 51% респондентов поддержали предложение парламентариев. Они заявили, что дикие звери должны жить на воле.
А вот 37% выразили одобрение в отношении цирковых номеров с животными. Не определились 12% опрошенных.
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