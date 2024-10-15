KP.RU: более 50% опрошенных россиян поддержали идею о запрете цирковых номеров с животными

Депутаты Госдумы планируют обсудить инициативу о запрете выступлений с участием животных в цирках. Как к идее относятся россияне, выяснил сайт KP.RU .

Участниками опроса стали 8,6 тысячи человек. Так, 51% респондентов поддержали предложение парламентариев. Они заявили, что дикие звери должны жить на воле.

А вот 37% выразили одобрение в отношении цирковых номеров с животными. Не определились 12% опрошенных.