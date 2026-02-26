KP.RU: аффирмации работают только у тех, кто уже осознает свои сильные стороны

В современном мире самовнушение снова становится популярным. Аффирмации — короткие позитивные утверждения о себе — часто рекомендуются как средство для повышения самооценки и преодоления трудностей. Но насколько они эффективны, рассказал KP.RU .

Идея аффирмаций возникла в 1980-е годы и связана с теорией самоопределения психолога Клода Стила. Исследования показывают, что регулярное повторение аффирмаций может повысить самооценку и улучшить отношения с окружающими, особенно в стрессовых ситуациях. Например, студенты легче справлялись с тревогой во время учебы, а женщины, проходящие химиотерапию, отмечали снижение усталости и депрессии при прослушивании аффирмаций.

Однако не все так однозначно. Аффирмации работают только у тех, кто уже осознает свои сильные стороны и понимает, с какой нагрузкой ему сложнее всего справляться. Главная опасность — «токсичная позитивность», когда мы запрещаем себе испытывать негативные эмоции, загоняя проблему внутрь.

Кроме того, проговаривание аффирмаций может вызвать быстрый выброс дофамина, что создает риск привыкания к «кайфу» без реальных усилий. В итоге мы можем подменить реальную жизнь проговариванием мантр, уходя от решения проблем.

Чтобы аффирмации были эффективными, они должны быть реалистичными и сформулированы в настоящем времени. Также важно признавать свои чувства и стремиться к действиям после повторения аффирмации.

Вот несколько советов по формулировке аффирмаций: — Фокусируйтесь на реальной ситуации и определите, какие навыки помогут вам справиться с трудностями. — Говорите с собой как с лучшим другом, поддерживая и утешая себя. — В минуты острого стресса попробуйте говорить о себе в третьем лице, чтобы снизить накал эмоций и посмотреть на ситуацию со стороны.