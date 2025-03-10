KP.RU: 99% россиян признались, что прогуливали уроки хотя бы раз в жизни

В пятницу, 7 марта, отмечался День прогуливания уроков. Многие из нас хоть раз сбегали с занятий. Опрос KP.RU это подтверждает: 99% респондентов прогуливали уроки хотя бы раз в жизни.

Половина опрошенных признались, что делали это редко, по особым случаям. Другая половина (41%) прогуливала время от времени, когда не было настроения учиться. А вот 8% опрошенных прогуливали занятия постоянно.

Респонденты вспоминали о том, как всем классом сбегали с уроков или прогуливали по одному. Некоторые делали это регулярно, но все равно получили хорошие оценки. Только 1% выбрали вариант «другое». Кто-то утверждает, что не прогуливал ни разу, другие признаются, что просто не помнят.

Опрос проведен среди 6,1 тысячи подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях и мессенджерах.