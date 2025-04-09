Kp.ru: 92% россиян не готовы к добавлению в продукты порошка из насекомых

Недавно в ЕС разрешили добавлять порошок из насекомых в продукты. В России тоже задумались о подобной практике, однако такая новость не обрадовала жителей страны. Вице-президент Российского союза пекарей Ольга Пономарева отметила, что через пять лет на российских прилавках появятся выпечка, йогурты и даже шоколад с добавлением порошка из саранчи и сверчков. Инициатива вызвала шок у многих россиян. Итоги опроса сайта kp.ru показали, что 92% опрошенных категорически отказались пробовать такие продукты. Они не верят в пользу белка из насекомых и предпочитают проверенные продукты.

Респонденты уверены, что мясо и молочные продукты — отличные источники необходимого количества белка. Только 7% опрошенных поддержали идею добавления порошка из насекомых в еду. Участники опроса считают, что он может заменить химию и сделать еду полезнее.

Оставшийся 1% выбрали вариант «другое». Опрос провели в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании участвовали 6,8 тысячи человек.