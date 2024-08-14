KP.RU: 9% россиян заявили, что забирали себе личные вещи партнера после расставания

Жительница Москвы отсудила у экс-возлюбленного свои вещи: фен, одежду, кожаное белье, сланцы, собаку. Как обычно россияне поступают с имуществом после расставания, выяснил сайт KP.RU .

Так, 22% респондентов заявили, что оставляли все бывшему партнеру и уходили. Еще 21% указали на мирный процесс развода, при котором все делилось поровну.

А вот 9% участников относятся к категории людей, желающих все забрать у бывших. Они пояснили, что присваивали вещи, а экс-возлюбленных выгоняли.