KP.RU: 9% россиян заявили, что забирали себе личные вещи партнера после расставания

Жительница Москвы отсудила у экс-возлюбленного свои вещи: фен, одежду, кожаное белье, сланцы, собаку. Как обычно россияне поступают с имуществом после расставания, выяснил сайт KP.RU.

Так, 22% респондентов заявили, что оставляли все бывшему партнеру и уходили. Еще 21% указали на мирный процесс развода, при котором все делилось поровну.

А вот 9% участников относятся к категории людей, желающих все забрать у бывших. Они пояснили, что присваивали вещи, а экс-возлюбленных выгоняли.

Ефимов: 14 площадок на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе КРТ

Хайнань станет новой Турцией. Сколько стоит отдых на Южно-Китайском море

Мошенников накажут за дипфейки. Технологии стали опасны?

В ОК запустили новую систему приватности публикаций

Мем про альтушек. Кто они такие, что за субкультура и при чем тут «Госуслуги»?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте