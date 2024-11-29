KP.RU: 78% россиян поддержали идею с введением «Основ семейной жизни» в школах

Митрополит Тихон предложил организовать в школах курс «Основы семейной жизни». По его мнению, соответствующие занятия научат детей строить крепкие отношения в будущем. Как к инициативе относятся россияне, выяснил сайт KP.RU .

Идею поддержали 78% респондентов. Из них 53% считают необходимым включить курс про семейную жизнь в обязательную программу. Оставшиеся 25% предложили ввести факультатив на данную тему.

А вот 21% опрошенных выступили против включения подобного предмета в школьную программу.

«Основы семейной жизни закладываются в семье, и никакая школа и никакой вуз не вложит в ребенка эти ценности», — отметил один из участников.

По мнению указанных респондентов, педагоги должны обучать детей наукам, а не бытовым вопросам.