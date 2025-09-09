KP.RU: 78% опрошенных россиян поддержали идею снижения возраста уголовной ответственности

В Нижегородской области группа детей восьми и 13 лет несколько дней издевалась над пенсионеркой. Однако юные нарушители могут избежать наказания, так как уголовная ответственность в России наступает с 14 лет. На фоне этой истории многие россияне высказались о необходимости снижения возрастной планки, сообщил сайт KP.RU .

Согласно итогам опроса, соответствующую идею поддержали 78% респондентов. На их взгляд, дети должны осознавать свои поступки и отвечать за них.

«Считаю, за такие жестокие деяния нужно наказывать даже детей. Как так безнаказанно все останется?» — высказался один из участников исследования.

Вместе с тем 20% опрошенных считают, что привлекать к ответственности детей нет смысла, ведь они еще не до конца осознают свои поступки и причиненный вред. Указанные респонденты выступили за наказание родителей.