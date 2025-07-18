KP.RU: 75% россиян используют смайлы во всех переписках

Эмоджи популярны среди пользователей Сети и активно применяются даже в профессиональной переписке. Так, 75% россиян подтвердили, что постоянно используют смайлики в диалогах, сообщил сайт KP.RU.
Респонденты подчеркнули, что эмоджи помогают сделать общение более ярким и дружелюбным. А вот 16% опрошенных предпочитают использовать смайлики исключительно в общении с близкими людьми. Еще 8% считают такой стиль общения неуместным.
Опрос был проведен среди подписчиков KP.RU в социальных сетях. В исследовании участвовали 3,1 тысячи человек.
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