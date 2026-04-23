KP.RU: 75% опрошенных россиян поддержали организацию курса социальных навыков в школах

В России выступили с инициативой ввести в школьную программу курс, направленный на развитие социальных навыков у учащихся. Большинство россиян идею поддержали, сообщил сайт KP.RU .

Согласно результатам опроса, 75% респондентов считают необходимым введение курса социальных навыков во всех школах страны. Из них 40% убеждены, что данный предмет должен стать обязательным для учеников.

По мнению 35% участников, такой курс был бы полезен, но стоит сделать его факультативным, чтобы не перегружать учебную программу. Еще 23% высказались против предложения.