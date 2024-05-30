KP.RU: 72% россиян не готовы простить измену партнера

Большинство россиян не смогли бы простить измену своей второй половине, об этом заявили 72% респондентов. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на собственный опрос.

Еще 22% ответили, что могли бы продолжать отношения после адюльтера. Но некоторые оговорились, что измены бывают разные, и нужно отличать интрижку от серьезного похода на сторону.

Наконец, еще 6% не смогли определиться с ответом.