KP.RU: 72% россиян не готовы простить измену партнера
Большинство россиян не смогли бы простить измену своей второй половине, об этом заявили 72% респондентов. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на собственный опрос.
Еще 22% ответили, что могли бы продолжать отношения после адюльтера. Но некоторые оговорились, что измены бывают разные, и нужно отличать интрижку от серьезного похода на сторону.
Наконец, еще 6% не смогли определиться с ответом.
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