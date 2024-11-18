Kp.ru: 68% россиян испытывают апатию и упадок сил во время хмурой погоды

Об обратном заявил 31% респондентов. Треть участников опроса подчеркнула, что их настроение не зависит от погоды. Респонденты ответили, что куда больше на их эмоциональный фон воздействует атмосфера дома, ситуация со здоровьем и на работе.

Они посоветовали остальным не жаловаться на погоду, а научиться переключать фокус внимания на действительно важные моменты. Еще 1% опрошенных выбрал вариант «другое», заявив, что обстановка за окном может повлиять на них в зависимости от жизненной ситуации.