Kp.ru: 68% россиян испытывают апатию и упадок сил во время хмурой погоды

Холодная и хмурая погода вызывает апатию и упадок сил. Негативное влияние осени на общее эмоциональное состояние отметили 68% россиян, сообщает сайт kp.ru.

Об обратном заявил 31% респондентов. Треть участников опроса подчеркнула, что их настроение не зависит от погоды. Респонденты ответили, что куда больше на их эмоциональный фон воздействует атмосфера дома, ситуация со здоровьем и на работе.

Они посоветовали остальным не жаловаться на погоду, а научиться переключать фокус внимания на действительно важные моменты. Еще 1% опрошенных выбрал вариант «другое», заявив, что обстановка за окном может повлиять на них в зависимости от жизненной ситуации.

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