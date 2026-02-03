KP.RU: 68% опрошенных россиян признались, что не верят в конец света

Со дня рождения Ванги прошло 115 лет. Среди предсказываемых событий были как радостные, так и трагические, включая конец света. Опрос сайта KP.RU показал, что 28% россиян верят в такой исход событий.

По мнению указанных респондентов, ничто в этом мире не вечно и всему придет конец.

«Конец Света точно будет! Вопрос лишь в том, когда?» — отметила участница опроса.

Однако 68% россиян считают, что конец света не наступит никогда. На их взгляд, даже если что-то заканчивается, это не означает конец всего: будет другая жизнь, другая история, и так до бесконечности.