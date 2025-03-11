KP.RU: 65% россиян считают, что без Горбачева в СССР жить было бы легче
40 лет назад генеральным секретарем КПСС стал Михаил Горбачев. Историки продолжают обсуждать, каким мог бы быть ход событий, если бы тогда власть взял другой лидер. Интересные результаты показал опрос сайта KP.RU: большинство россиян считают, что отсутствие Горбачева привело бы к лучшему будущему для страны.
Так, 65% респондентов заявили, что приход к власти иного политика мог бы кардинально изменить судьбу России, сделав ее более процветающей и комфортной для граждан. По их мнению, без Горбачева во главе СССР жилось бы легче.
А вот 25% участников отметили, что страна следовала неизбежному курсу независимо от личности лидера, и любые изменения были бы незначительными. Лишь 5% верят, что без Горбачева ситуация могла бы ухудшиться, а еще 5% выбрали вариант «другое».