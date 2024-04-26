KP.RU: 64% россиян рассказали, что делают ремонт самостоятельно | 360°

Общество 26 апреля 2024, 10:57 KP.RU: 64% россиян рассказали, что делают ремонт самостоятельно

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Около 64% россиян признались, что делают ремонт самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Об этом говорится в опросе, проведенном сайтом kp.ru в соцсетях и мессенджерах.

Как уточнил RT, еще 28% респондентов в вопросе ремонта доверяют профессионалам, а 8% опрошенных и вовсе отметили, что никогда не делали ремонт. Одни пожаловались на отсутствие денег, другие сообщили, что слишком молоды, и им не приходилось заниматься обустройством жилья.

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Всего в опросе поучаствовали шесть тысяч россиян.