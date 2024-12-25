KP.RU: 63% россиян боятся покупать уличную еду

Около 19% опрошенных россиян регулярно покупают стритфуд и не видят в этом ничего плохого. Респонденты отмечают, что шаурма, чебуреки, сосиски в тесте и другие перекусы вкусные, сытные и недорогие. Тем временем 63% опрошенных признались, что боятся покупать уличную еду, написал сайт kp.ru.
Еще 16% считают стритфуд небезопасным, но все равно его покупают. Они стараются выбирать проверенные места и позволяют себе такую еду нечасто.
Некоторые респонденты отметили, что в их регионе не продают уличную еду или у них нет возможности или желания ее купить. Другие же предпочитают домашнюю еду или едят только в кафе и столовых.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила о важности термической обработки покупной еды для предотвращения инфекций.
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