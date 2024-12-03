KP.RU: 60% опрошенных россиян рассказали о росте доходов в 2024 году

Почти у 60% опрошенных россиян в 2024 году выросла заработная плата. У большинства из них доходы увеличились не более чем на 10%. Такие результаты показал опрос сайта KP.RU.

Как рассказал профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов, соответствующая ситуация стала следствием дефицита кадров и инфляции.

«В этом году самое массовое повышение зарплаты — в диапазоне 10-25%, это сопоставимо с показателями реальной инфляции. Видно, что это реальные возможности работодателей», — отметил эксперт.

Комментируя итоги исследования, Сафонов также указал на кадровую стабильность.

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