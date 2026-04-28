KP.RU: 60% опрошенных автомобилистов признались, что уже сменили зимнюю резину

Неожиданное возвращение зимы в европейскую часть России вызвало проблемы с транспортом. Водителей призывают к повышенной осторожности на дорогах, однако многие уже успели «переобуться», сообщил сайт KP.RU .

По данным опроса, 60% автомобилистов сменили зимнюю резину на летнюю. Многие — еще в марте или начале апреля. Такой поворот погоды стал для них сюрпризом.

При этом 34% опрошенных сообщили, что пока не торопятся менять резину и продолжают использовать зимнюю. Некоторые даже заявили, что не меняют резину вообще, предпочитая круглогодичное использование зимних шин.