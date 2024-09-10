KP.RU: 59% россиян предпочитают решать вопросы по телефону, а не в переписке

Несмотря на популярность мессенджеров, большинство россиян по-прежнему отдают предпочтение телефонным разговорам. Так, 59% соотечественников решают все вопросы по телефону, а не в переписке, сообщил сайт kp.ru.
Опрошенные отметили, что так им проще договориться и передать нужную информацию. При этом 31% респондентов предпочитают именно общение в мессенджерах, в переписке им легче грамотно сформулировать свои мысли.
Около 6% россиян признались, что любят отправлять голосовые сообщения. Еще 2% опрошенных общаются только по видеосвязи.
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