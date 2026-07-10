KP.RU: 58% россиян считают, что маникюр можно делать только после достижения совершеннолетия

Согласно новому ГОСТу, детям до 14 лет не рекомендовано делать гель-лак и маникюр. Это подтверждают новые правила, которые вызвали обсуждение среди россиян. Опрос сайта KP.RU показал, что многие придерживаются более строгих ограничений.

Так, 58% опрошенных считают, что красить ногти можно только после достижения совершеннолетия. Некоторые участники опроса высказались о том, что детские руки должны выглядеть естественно и аккуратно без лака.

Однако 21% опрошенных считает, что с 14–15 лет красить ногти допустимо. Еще 10% уверены, что маникюр можно делать уже в 10–13 лет, а 6% отметили, что детям можно красить ногти лет с пяти. Оставшиеся 5% выбрали вариант «другое» и заявили, что затрудняются ответить на вопрос.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 800 человек.