Кp.ru: 57% россиян заявили, что им не нравится их внешность

Лишь 37% россиян заявили, что им нравится собственное отражение в зеркале и они не хотели бы ничего изменить в себе. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сайтом kp.ru .

При этом 57% опрошенных признались, что их внешность не устраивает их полностью, но они не собираются прибегать к помощи пластического хирурга. Респонденты отметили, что красота не является главным критерием счастья, и они давно смирились с тем, что всегда есть кто-то более привлекательный, стройный или молодой. Это больше не огорчает их, поэтому они научились принимать свои недостатки.

Еще 4% выразили сильное недовольство своей внешностью. Они рассматривают возможность исправить свои недостатки с помощью хирургического вмешательства.

Лишь 1% участников опроса сделали пластику, после этого их жизнь изменилась к лучшему. Теперь они довольны собой и своей жизнью, им стало легче общаться с окружающими. Поэтому они рады своему решению изменить внешность.