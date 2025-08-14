KP.RU: 56% опрошенных россиян пользуются ремнями безопасности

МВД выступило с инициативой законодательно закрепить стандарты для ремня безопасности, например запретить продажу заглушек. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, как много россиян пристегиваются в автомобиле.
Согласно результатам исследования, соблюдают соответствующие правила 56% респондентов.
«Пристегиваюсь везде: в такси, автобусах междугородних, не говоря уже о личном транспорте. У нас в семье с этим строго», — поделилась участница опроса.
Однако 36% заявили, что используют ремень безопасности только на переднем сиденье. Еще 7% опрошенных вовсе отказались от применения средства безопасности в машине.
