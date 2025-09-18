KP.RU: 54% опрошенных россиян поддержали идею с разделением учеников по уровню знаний

В Москве началось внедрение экспериментальной программы по математике, направленной на повышение интереса учащихся. Суть новшества заключается в делении классов на группы по уровню подготовки, каждая из которых будет заниматься с отдельным педагогом. Как к инициативе относятся россияне, выяснил сайт KP.RU .

Согласно результатам исследования, 54% респондентов поддержали идею внедрения подобной системы повсеместно и по всем предметам.

«Отличная идея. Я была отличницей, и мне было скучно на уроках, потому что хотелось идти дальше, а из-за троечников все постоянно пережевывалось и повторялось», — отметила участница опроса.

Тем не менее 43% опрошенных высказались против разделения, считая, что школа должна помогать детям социализироваться и учиться взаимодействовать с разными людьми. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое».