KP.RU: 50% опрошенных россиян сочли раздражающим молодежный сленг

Подростки зачастую используют в своих беседах такие слова, как скуф, кринж, альтушка и другие. Как к подобному жаргону относятся россияне, выяснил сайт KP.RU .

Так, 50% респондентов сочли раздражающей соответствующую речь.

«Думаю, что любой жаргон возникает от недостатка знаний и образования, потому что жаргон упрощает, делает общение примитивным», — отметил участник исследования.

А вот 46% опрошенных проявляют терпимость к молодежному сленгу. Еще 3% признались, что и сами используют такие слова.