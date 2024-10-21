KP.RU: 50% опрошенных россиян сочли раздражающим молодежный сленг
Подростки зачастую используют в своих беседах такие слова, как скуф, кринж, альтушка и другие. Как к подобному жаргону относятся россияне, выяснил сайт KP.RU.
Так, 50% респондентов сочли раздражающей соответствующую речь.
«Думаю, что любой жаргон возникает от недостатка знаний и образования, потому что жаргон упрощает, делает общение примитивным», — отметил участник исследования.
А вот 46% опрошенных проявляют терпимость к молодежному сленгу. Еще 3% признались, что и сами используют такие слова.
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