KP.RU: 5% россиян тратят на ребенка больше 100 тысяч рублей в месяц

Аналитики выяснили, что на воспитание ребенка в России от рождения до окончания вуза уходит примерно от 1,2 до 3,6 миллиона рублей. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил текущие ежемесячные расходы россиян на своих детей.
Так, треть опрошенных (33%) тратят на одного ребенка от пяти до 10 тысяч рублей в месяц. Каждый пятый участник отметил, что выделяет на соответствующие нужды 10–20 тысяч рублей ежемесячно, еще 18% — от 20 до 30 тысяч рублей.
Кроме того, 12% респондентов тратят более 30 тысяч рублей, стремясь обеспечить ребенка всем самым лучшим. А вот 5% опрошенных заявили, что расходы составляют от 50 до 100 тысяч рублей, у 5% — более 100 тысяч рублей.
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