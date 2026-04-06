KP.RU: 46% опрошенных россиян признались, что стараются быть удобными для окружающих

Быть «удобным» для окружающих — вредно для здоровья. Однако многие россияне регулярно сдерживают чувства ради других, сообщил сайт KP.RU .

Согласно результатам опроса, 46% респондентов не могут высказать свое мнение или отказать, чтобы не обидеть окружающих. Часто это происходит в ущерб собственным интересам и эмоциям, из-за чего многие ощущают себя несчастными.

В то же время 50% опрошенных заявили, что никогда не стремятся угождать другим в ущерб себе. Безусловно, важно быть вежливым и корректным в обществе, но не менее необходимо уметь отстаивать свои интересы и чувства.