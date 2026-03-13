KP.RU: 43% опрошенных россиян сообщили, что их соседи оставляют мусор в подъезде

Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, как много жителей многоквартирных домов страдают от того, что их соседи оставляют мусор в подъезде.

На подобную проблему пожаловались 43% респондентов. Такая ситуация не только нарушает санитарные нормы, но и может привести к штрафам. За подобное нарушение жильцам грозит денежное взыскание до 15 тысяч рублей.

Тем временем 54% опрошенных отметили, что им повезло с соседями, и в их домах поддерживается чистота и порядок. Участие в исследовании приняли 2,9 тысячи человек.