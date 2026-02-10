KP.RU: 43% опрошенных россиян работают по специальности

Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, сколько россиян работают по образованию. Участие в исследовании приняли 4,8 тысячи человек.

Оказалось, что 55% респондентов трудятся не по своей специализации. Некоторые признались, что еще во время учебы поняли — выбранное направление им неинтересно.

А вот 43% опрошенных сообщили, что работают по профилю. По их словам, выбранная специализация пришлась по душе. Оставшиеся 2% выбрали вариант «Другое».