KP.RU: 43% опрошенных россиян не знают правила поведения при ЧП

Недавно на Курилы и Камчатку обрушилось сильное землетрясение, сопровождающееся цунами. Стихийные бедствия также затронули другие регионы России. В свете этих событий сайт KP.RU выяснил, как много россиян знают правила поведения при ЧП.
Так, 43% опрошенных не представляют, как вести себя в случае чрезвычайной ситуации. Указанные респонденты заявили, что чувствуют себя неподготовленными и могут запаниковать из-за стихийного бедствия.
Вместе с тем 48% опрошенных рассказали о наличии теоретических знаний для плана действий в подобных ситуациях. Оставшиеся 8% сообщили, что уже сталкивались с ЧС и знают, как себя вести. Участие в исследовании приняли 3,6 тысячи человек.
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