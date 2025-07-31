KP.RU: 43% опрошенных россиян не знают правила поведения при ЧП

Недавно на Курилы и Камчатку обрушилось сильное землетрясение, сопровождающееся цунами. Стихийные бедствия также затронули другие регионы России. В свете этих событий сайт KP.RU выяснил, как много россиян знают правила поведения при ЧП.

Так, 43% опрошенных не представляют, как вести себя в случае чрезвычайной ситуации. Указанные респонденты заявили, что чувствуют себя неподготовленными и могут запаниковать из-за стихийного бедствия.

Вместе с тем 48% опрошенных рассказали о наличии теоретических знаний для плана действий в подобных ситуациях. Оставшиеся 8% сообщили, что уже сталкивались с ЧС и знают, как себя вести. Участие в исследовании приняли 3,6 тысячи человек.