KP.RU: 39% россиян заявили, что готовы переплатить за проверенные и знакомые продукты

Сайт KP.RU провел опрос среди 4,7 тысячи россиян и узнал, как проходит их шопинг в продуктовых магазинах.

Так, 59% респондентов заявили, что стараются брать товары по акции. Указанные участники выразили готовность заменить знакомый продукт в корзине без скидки на любой другой акционный.

«Я в основном питаюсь продукцией с красным ценником, экономлю», — отметил один из опрошенных.

А вот 39% респондентов ставят в приоритет надежность и качество товара. Они рассказали, что готовы переплатить за проверенные и знакомые позиции. По их мнению, в противном случае есть вероятность приобрести продукт с неприятным вкусом.