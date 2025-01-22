KP.RU: 38% россиян признались, что не вернули бы зарплату, полученную по ошибке

На одном из предприятий Челябинска произошла ошибка: рабочим выплатили зарплаты, превышающие обычные суммы в 100 раз. Работодателю даже через суд будет непросто вернуть деньги. Сайт KP.RU выяснил, как в данной ситуации поступили бы россияне.
Мнения респондентов относительно действий в таких обстоятельствах разделились. Лишь 36% опрошенных заявили, что немедленно вернули бы излишек. Остальные оказались менее решительны.
Так, 38% участников отметили, что добровольно возвращать деньги не стали бы. Они предпочли бы потратить их на себя и свою семью. Еще 26% затруднились дать однозначный ответ. По их словам, решение зависело бы от множества факторов.
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