KP.RU: 38% опрошенных россиян оставляют отзывы после каждой покупки

Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, как часто россияне оставляют отзывы на приобретенные товары. Участниками исследования стали 4,6 тысячи человек.

Так, 38% респондентов заявили, что стараются писать в Сети характеристику товара после каждой покупки. В своих комментариях они обязательно указывают плюсы и минусы изделия.

Еще 9% опрошенных оставляют исключительно негативные отзывы. Делятся только положительными впечатлениями 8% россиян.