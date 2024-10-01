KP.RU: 38% опрошенных россиян оставляют отзывы после каждой покупки
Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, как часто россияне оставляют отзывы на приобретенные товары. Участниками исследования стали 4,6 тысячи человек.
Так, 38% респондентов заявили, что стараются писать в Сети характеристику товара после каждой покупки. В своих комментариях они обязательно указывают плюсы и минусы изделия.
Еще 9% опрошенных оставляют исключительно негативные отзывы. Делятся только положительными впечатлениями 8% россиян.
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