KP.RU: 35% россиян рассказали, что отмечали выпускной в школьной столовой

Учебный год подходит к концу, и многие готовятся к выпускным вечерам. Опрос сайта KP.RU показал, что в последние годы такие мероприятия стали проводить не только в старших классах, но и в средних, и даже после окончания начальной школы. При этом сами россияне вспоминают, что раньше выпускные были более скромными и часто проходили в стенах школы.

Согласно результатам опроса, 35% респондентов отметили выпускной вечер в школьной столовой. Родители готовили угощения, и атмосфера была веселой и душевной.

Еще 19% россиян рассказали, что отмечали выпускной в кафе или ресторане. Родительский комитет заказывал банкет, и ребята веселились до утра.

Другие 11% опрошенных выбрали природу для празднования: устраивали пикники или выезды на шашлыки. Некоторые выпускники (5%) плавали на теплоходе — кому-то организовали небольшую прогулку, а кому-то целый круиз.

«Мы отмечали сначала в актовом зале в школе, помню, разрешали даже спиртное. А рано утром нас родители на теплоход сажали, и мы потом путешествовали целых три дня», — делится одна из респонденток.

7% опрошенных выбрали вариант «другое», рассказав, что отмечали выпускной в школьном классе или актовом зале вместе с другими классами. Оставшиеся 23% россиян сказали, что у них вообще не было школьного выпускного — никаких торжеств не устраивали, просто выдали аттестаты и отпустили по домам.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 1,2 тысячи человек.