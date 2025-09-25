KP.RU: 35% россиян одобрили невозвратные тарифы на маркетплейсах в обмен на скидку

В России маркетплейсы выразили готовность обсудить внедрение невозвратных тарифов на товары. Идея заключается в том, что при немедленном выкупе товара покупатель сможет получить скидку. Тем не менее, лишь треть опрошенных сайтом KP.RU россиян видит в этом выгоду для себя.

Согласно результатам опроса, 35% респондентов часто заказывают через маркетплейсы товары, которые не требуют примерки или проверки, и были бы готовы воспользоваться невозвратным тарифом при наличии ощутимой скидки.

«Смотря, что чаще всего покупаешь. У меня, например, основные покупки, это книги. Большинство издательств имеют свои аккаунты на маркетах. Вероятность критичного брака маленькая, мне было бы выгодно», — поделился мнением участник опроса.

Вместе с тем, 64% россиян высказались против такой системы, опасаясь ошибок и брака. Оставшийся 1% выбрал вариант «другое». Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 4,2 тысячи человек.