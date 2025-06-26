KP.RU: 32% опрошенных россиян выразили недоверие молодым врачам

В Минздраве высказали идею о том, что выпускники-медики не смогут получить доступ к аккредитации без прохождения практики в государственных больницах и поликлиниках. Как россияне относятся к молодым специалистам, выяснил сайт KP.RU .

Так, 32% респондентов заявили, что не доверяют вчерашним выпускникам медицинских вузов и не готовы становиться их пациентами. Указанные участники предпочитают взаимодействие с опытными врачами, обладающими практическими навыками.

А вот 33% не видят разницы в возрасте врача, если он компетентен и заинтересован в своей работе. Еще 28% опрошенных признались, что выбирают общение именно с молодыми сотрудниками, назвав их прогрессивными, внимательными и увлеченными своей профессией.