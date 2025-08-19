KP.RU: 32% опрошенных родителей уже подготовили детей к 1 сентября

Осталось две недели до начала учебного года, а подготовка идет с разной скоростью. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что большинство россиян еще не успели приобрести все необходимое для детей к школе.

По данным аналитиков, 63% родителей пока не готовы к 1 сентября. У каждого свои причины: кто-то отложил покупки из-за занятости на работе, а кто-то не видит смысла спешить.

А вот 32% респондентов заявили, что уже купили все необходимое для учебного года. Такие семьи постарались устроить шопинг заранее, чтобы избежать толп в магазинах и повышения цен. Еще 5% выбрали вариант «Другое».