KP.RU: 29% опрошенных россиян признались, что берут подработки

В Москве стал доступен новый сервис временной занятости, позволяющий искать подработку онлайн. С начала 2025 года интерес москвичей к такому формату увеличился на 74%. Сайт KP.RU выяснил, что по всей стране подработки имеют 29% опрошенных россиян.

При этом 17% респондентов отметили, что подрабатывают регулярно. Некоторые участники исследования признались, что основной зарплаты им не хватает, поэтому они вынуждены искать дополнительные возможности заработка.

По словам 12% опрошенных, они берут подработки время от времени. На постоянной основе указанные респонденты в них не нуждаются или же просто не хватает сил и времени.