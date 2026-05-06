KP.RU: 26% опрошенных россиян сообщили, что занимаются домашними делами при отключении интернета

В период с 5 по 9 мая в ряде городов страны могут быть введены временные ограничения в работе мобильного интернета. Опрос сайта KP.RU показал, что многие россияне находят полезные занятия, когда у них нет доступа к Сети.

Так, 26% опрошенных сообщили, что занимаются домашними делами: ремонтом, уборкой. Еще 25% вместо скроллинга ленты в соцсетях берут в руки книгу.

«Читаю, конечно, мне скучно без интернета не бывает», — отметил участник опроса.

Кроме того, 20% респондентов заявили, что без интернета смотрят телевизор. На свежем воздухе проводят время немногие: только 7% опрошенных идут гулять, а занимаются огородом еще меньше — 6%.

Спорт привлекает всего 4% респондентов, а 2% выбирают зарядку для ума — разгадывают судоку, сканворды и кроссворды. Оставшиеся 10% выбрали вариант «другое».